100 ساحة جاهزة لصلاة العيد و14 مجزرا حكوميا لذبح الأضاحى بالمجان فى قنا

أعلنت مديرية الأوقاف بقنا عن جاهزية 2263 مسجدا لإقامة صلاة العيد بها، بالإضافة إلى أنه تم إرسال عدد الساحات المقرر إقامة الصلاة بها لوزارة الأوقاف، ويبلغ عددها حوالى 100 ساحة بجميع مراكز المحافظة.



وأوضحت المديرية، أن الساحات الكبرى في المراكز والمدن جاهزة لاستقبال المصليين غدًا وخطبة العيد، حيث تؤدى الصلاة فى الساعة 6:24 صباحا، منبهة على الالتزام بأداء الصلاة في الساحات المعتمدة.

وأشارت مديرية التموين، إلى أنه سيتم فتح جميع المجازر الحكومية على مستوى المحافظة أمام المواطنين لذبح أضاحيهم بالمجان خلال أيام العيد ويبلغ عددهم 14 مجزرًا، مع تنظيم دخول الأضاحى والالتزام بالضوابط والإجراءات حفاظا على البيئة، والاهتمام افة أماكن الذبح ونقل مخلفات الذبيح إلي الاماكن المخصصة لها، مع رفع مستوى نظافة الميادين العامة والحدائق والمتنزهات في جميع المدن للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.