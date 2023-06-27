"يوم 30" أغنية حماسية لفريق واما ترصد أجواء الثورة على الإخوان

كتب: هشام عبد الجليل

فى إطار الاحتفالات بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الخاص بأغنية يوم 30 الذى سبق أن طرحه فريق واما الغنائي بمناسبة ذكرى الثورة ،والأغنية من كلمات أحمد حسن رؤوف، وألحان أدهم دهيمة توزيع أحمد حسام وإلهامي دهيمة، وترصد الأجواء التي سبقت الثورة وخروج المصريين بشجاعة ضد حكم جماعة الإخوان الإرهابية، كما تتناول كلمات الاغنية الإنجازات التي تحققت خلال السنوات التي تلت الثورة وحتى الأن في مختلف المجالات.

ويعيد الفيديو إلى ذاكرة المصريين أجواء ثورة 30 يونيو ،حيث يتجمع أعضاء الفريق من أماكن مختلفة في ميدان التحرير ومعهم حشود من الجماهير باعتبار أن الميدان كان رمز ثورة المصريين ضد حكم الإخوان ،وتحدث أعضاء الفريق في تصريحات سابقة حول كلمات الاغنية بأنها حملت معاني حماسية عن تحركات المصريين في 30 يونيو التي تمثل ذكرى غالية على كل مصري

وتحتفل مصر خلال أيام بالذكرى العاشرة لملحمة 30 يونيو التي سطرها المصريون حين خرجوا جميعا في الشوارع والميادين، مُعلنين رفضهم لاستمرار حكم جماعة الإخوان الإرهابية للبلاد.