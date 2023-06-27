وكيل صحة دمياط يتفقد مستشفيات المحافظة استعدادا لعيد الأضحى.. صور

دمياط - هيثم مراد

أجرى الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، جولة تفقدية استهدفت المرور علي عدد من مستشفيات المحافظة، وذلك لمتابعة استعدادات المنشآت الطبية لاستقبال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتضمنت جولة وكيل صحة دمياط، زيارة مستشفي كفر سعد المركزى، واطلع خلال الجولة علي تواجد كافة التخصصات الطبية والفنيين وفرق تمريض الاستقبال.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيرا إلي أهمية إلتزام الفريق الطبي والانضباط الإدارى وشدد بضرورة المتابعة الدقيقة لإنهاء أى قوائم انتظار.

وأوضح وكيل صحة دمياط، أن هناك خطة عمل تم وضعها لمتابعة العمل داخل المنشآت الطبية بنطاق المحافظة، موضحا أن هناك لجان ستقوم بالمرور الدوري علي مدار ال 24 ساعه من مديري المستشفيات والمديرين، وذلك للتأكد من الانضباط ومتابعة سير العمل بانتظام والمتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء بالمستشفيات.

وشدد أيضا على تفعيل دور اللجان المشكلة من مسئولي الجودة والسلامة والصحة المهنية والصيانة وذلك لمراجعة الأعمال الفنية بالمستشفيات من كهرباء ومياه واكسجين وطفايات، وكذلك أسطح المنشآت والنظافة العامة، مؤكدا ضرورة حسن التعامل مع المرضى وذويهم والمرور الدورى لفرق خدمة المواطنين بالمستشفيات.

وكانت مديرية الصحة بدمياط، أعدت غرفة عمليات مركزية داخل المديرية لمتابعة سير العمل داخل المنشآت الطبية خلال إجازة العيد، كما تم الإعلان عن ارقام تلقي الشكاوى عبر الخط الساخن 114 للتعامل الفوري مع أية طوارئ تحدث خلال فترة اجازة العيد.