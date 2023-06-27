وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى السنبلاوين العام ووحدات حملة 100يوم صحة

الدقهلية _ محمد الحبشي

أجرى الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، جولة بمستشفى السنبلاوين العام لمتابعة الاستعدادات لعيد الأضحى ، وسير العمل وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

وكان في استقبال وكيل الوزارة بمستشفى السنبلاوين الدكتور حسام البوشي مدير المستشفى، حيث تفقد أقسام الاستقبال والداخلي والغسيل الكلوي وبنك الدم والمعامل، والصيدلية والمخزن، وشدد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات ومدي الاستعداد لمواجهة الطوارئ خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

واستمع مكين خلال الزيارة للمواطنين خلال الزيارة ومدى رضائهم عن تقديم الخدمة الطبية متمنيا لهم الشفاء العاجل.

وفي سياق متصل، قام الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة يرافقه الدكتور أحمد المكاوي منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة الدقهلية بتفقد عدد من الوحدات الصحية بوحدة الرزيقي بادارة السنبلاوين ووحدة جديلة وعزبة الشال بإدارة المنصورة وذلك للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة بها ومتابعة حملة 100يوم صحة .

وفى نهاية الزيارة أعرب وكيل الوزارة عن خالص شكره وتقديره لإدارة المستشفى وجميع العاملين بها لجهودهم فى رفع كفاءة ومستوى الخدمات الطبية المقدمة كما ثمن سيادته الجهود التي يبذلها العاملين بالإدارات والوحدات الصحية و قام بتحويل المقصرين والغير متواجدين في مكان عملهم للتحقيق من الاطقم الطبية والإداريين .

يأتي ذلك بناءاً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف الجولات الميدانية خلال العطلات والأعياد.