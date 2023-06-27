اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 يونيو 2023 09:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

وسائل إعلام سعودية: قرابة 30% من الحجاج وصلوا إلى مشعر مزدلفة

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 09:34 م
وسائل إعلام سعودية: قرابة 30% من الحجاج وصلوا إلى مشعر مزدلفة الحجاج
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وسائل إعلام سعودية، إن قرابة 30% من الحجاج وصلوا إلى مشعر مزدلفة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

 

وبدأت منذ قليل نفرة الحجيج من صعيد عرفات إلى مشعر مزدلفة بعد أداءهم الركن الأعظم للحج وهو الوقوف بعرفة، وقد شهدت جميع الطرق المؤدية من عرفات إلي مزدلفة زحاما شديدا من الحجيج سواء السائرين علي الأقدام أو مرتادي السيارات المختلفة، وقد بذلت السلطات السعودية جهدا كبيرا لتسهيل نفرة الحجيج والحفاظ علي سلامتهم، وجاءت نفرة الحجيج بعد أن أمضي الحجاج اليوم في عرفات الله ما بين الدعاء والتلبية والتكبير ومع غروب شمس عرفة بدأت نفرة أفواج الحجيج إلى مزدلفة حيث من المقرر أن يؤدوا صلاتي المغرب والعشاء قصرًا وجمعا ثم يجمعون الحصوات استعدادا لرمي جمرة العقبة ثم الرجم طوال أيام التشريق واستكمال مناسك الحج.

 

وقد اتخذت بعثة الحج السياحي وشركات السياحة إستعداداتها لنفرة حجاج الشركات من عرفات الي المزدلفة، ووجهت سامية سامى رئيس بعثة الحج السياحي اللجان الفرعية خاصة الطبية والتائهين والمفقودات لمتابعة نفرات حجاج الشركات ومتابعتهم طوال تواجدهم في مشعر مزدلفة وحتي وصولهم مخيمات مني ، وقامت البعثة ولجانها بمتابعة حجاج شركات السياحة منذ التصعيد على عرفات  واداء المشاعر وصولا الى النفرة حتى المزدلفة، انتهاءا برمى الجمرات.


يوم عرفة

وقفة عرفة

يوم عرفه

وقفه عرفه

متى يبدأ يوم عرفة ومتى ينتهي

متى يبدأ يوم عرفة

لماذا سمي يوم عرفة بهذا الاسم

جبل عرفة الآن

عرفات

فضل صوم عرفه

صوم عرفة

فضل صيام يوم عرفه

فضل صيام يوم عرفة

دعاء يوم عرفة

دعاء يوم عرفه

دعاء عرفه للحاج

دعاء عرفة للحاج

دعاء عرفة لغير الحاج

دعاء عرفه لغير الحاج

وقفه عرفات

جبل عرفات

وقفة عيد الأضحى 2023

متى يوم عرفة

وقفة عرفات كام ذي الحجة

وقوف الحجاج بيوم عرفه

عيد الأضحى 2023 السعودية

يوم عرفة 2024

موعد عيد الأضحى 2023 في مصر

وقفة عيد الفطر 2023

صيام يوم عرفة

فضل يوم عرفة لغير الحاج

فضل يوم عرفة في القرآن الكريم

متى يوم عرفة بالمغرب

ماذا يفعل الله يوم عرفة

قصة جبل عرفات

متى يوم عرفة في السعودية

متى يبدأ يوم عرفة ومتى ينتهي لغير الحاج

ما هو يوم عرفة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة