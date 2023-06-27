وسائل إعلام سعودية: قرابة 30% من الحجاج وصلوا إلى مشعر مزدلفة

كتب أحمد عرفة

قالت وسائل إعلام سعودية، إن قرابة 30% من الحجاج وصلوا إلى مشعر مزدلفة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وبدأت منذ قليل نفرة الحجيج من صعيد عرفات إلى مشعر مزدلفة بعد أداءهم الركن الأعظم للحج وهو الوقوف بعرفة، وقد شهدت جميع الطرق المؤدية من عرفات إلي مزدلفة زحاما شديدا من الحجيج سواء السائرين علي الأقدام أو مرتادي السيارات المختلفة، وقد بذلت السلطات السعودية جهدا كبيرا لتسهيل نفرة الحجيج والحفاظ علي سلامتهم، وجاءت نفرة الحجيج بعد أن أمضي الحجاج اليوم في عرفات الله ما بين الدعاء والتلبية والتكبير ومع غروب شمس عرفة بدأت نفرة أفواج الحجيج إلى مزدلفة حيث من المقرر أن يؤدوا صلاتي المغرب والعشاء قصرًا وجمعا ثم يجمعون الحصوات استعدادا لرمي جمرة العقبة ثم الرجم طوال أيام التشريق واستكمال مناسك الحج.

وقد اتخذت بعثة الحج السياحي وشركات السياحة إستعداداتها لنفرة حجاج الشركات من عرفات الي المزدلفة، ووجهت سامية سامى رئيس بعثة الحج السياحي اللجان الفرعية خاصة الطبية والتائهين والمفقودات لمتابعة نفرات حجاج الشركات ومتابعتهم طوال تواجدهم في مشعر مزدلفة وحتي وصولهم مخيمات مني ، وقامت البعثة ولجانها بمتابعة حجاج شركات السياحة منذ التصعيد على عرفات واداء المشاعر وصولا الى النفرة حتى المزدلفة، انتهاءا برمى الجمرات.