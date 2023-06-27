وزارة الصحة : تشغيل أجهزة الضباب والرزاز حول المساجد والحدائق حرصاً على صحة المواطنين

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي إلى أن قطاع الطب الوقائي، يقوم بتنفيذ حملات رقابية دورية على المنشآت الغذائية، ومنافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحلات الجزارة بالتزامن مع احتفالات عيد الاضحى وذلك للتأكد من إتباع كافة الاشتراطات الصحية، ومتابعة الشهادات الصحية للعاملين، بالإضافة إلى سحب عينات لفحصها وبيان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من خلال الفحص الظاهري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

ونوه الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي إلى أن قطاع الطب الوقائي إلى المكافحة الأرضية ليرقات البعوض والذباب، وتشغيل أجهزة الضباب والرزاز، حول المساجد والحدائق والمتنزهات العامة، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين تزامنا مع الاحتفال بعيد الأضحي المُبارك.

وأوضح أن إدارات مراقبة الأغذية بالمحافظات قامت بشن حملات استباقية على جميع المنشآت الغذائية وخاصة أماكن عرض وبيع وتخزين اللحوم ومصنعاتها والمشروبات والعصائر، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية على الفنادق، والمطاعم.

ولفت إلى أنه وفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بكافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تكثيف تواجد الفرق الطبية بالمستشفيات من الأطباء وأطقم التمريض على مدار الـ 24 ساعة