اليوم السابع
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نائب محافظ الجيزة يتفقد الحالة العامة للنظافة بكرداسة وأوسيم

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 09:03 م
نائب محافظ الجيزة يتفقد الحالة العامة للنظافة بكرداسة وأوسيم جانب من الجولة
كتبت - مرام محمد

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تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم الثلاثاء، الوحدات المحلية لقرى ناهيا والمعتمدية بمركز كرداسة وبشتيل والكوم الأحمر بمركز أوسيم، لمراجعة منظومة النظافة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.
 
يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك والعمل على تجهيز ساحات صلاة العيد.
 
وشدد نائب محافظ الجيزة على تكثيف الحملات لاستهداف جميع الشوارع والمناطق ورفع تراكمات القمامة والمخلفات أولا بأول والتركيز على محيط دور العبادة وساحات الصلاة ومنع ذبح الأضاحي بالشوارع والميادين العامة للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمراكز والمدن.
 
رافق نائب المحافظ خلال الجولة الميدانية، اللواء خالد عصر رئيس مركز كرداسة، والدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم.
 
 
 

محافظ الجيزة

الجيزة

عيد الاضحى

صلاة العيد



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