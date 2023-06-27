اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 يونيو 2023 12:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

ميناء السلوم البرى.. تطوير 285 فدانا ومسارات جديدة لاستيعاب حجم التجارة البينية

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 12:00 ص
ميناء السلوم البرى.. تطوير 285 فدانا ومسارات جديدة لاستيعاب حجم التجارة البينية ميناء السلوم البري
كتب - أحمد الزغبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مشروع تطوير ميناء منفذ السلوم البري، أحد أهم المشروعات القومية التي تم تنفيذها وافتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمثل أحد أركان خطة الدولة الطموحة لتعظيم الاستفادة من النقل البرى من خلال بوابة مصر الغربية وما تمثله من أهمية اقتصادية وتجارية بين مصر وليبيا وشمال أفريقيا، وذلك لتيسير إجراءات الوصول فى أقل وقت، ومنع التكدس والازدحام على مساحة 285 فدانا.

"اليوم السابع" ترصد أهم 10 معلومات عن مشروع ميناء منفذ السلوم البري.

1- أعمال التطوير علي مساحة 285 فدانا.

2- 10 مخازن كبيرة.

3- أقسام المنفذ المطور عدد 24 ثلاجة.

4- إنشاء ورفع كفاءة 37 مبني إداريا وأمنيا بأحدث أجهزة تكنولوجية.

5-  طرق خرسانية بطول 255 ألف متر وطرق أسفلت بطول 155 ألف متر.

6- العمل بالمنفذ من خلال 3 مسارات، وهى مسار سيارات النقل مع استيعاب زيادة حجم ومستقبل التجارة البينية كمسار متصل للصالة وإنهاء الإجراءات (المرورـ الجمارك ـ الجوازات).

7- مسار للسيارات الملاكى ومسار للأفراد مع وجود سيارات جولف لنقلهم حتى البوابة.

8- ساحة انتظار لعدد1000 سيارة ملاكى ونقل، ومسار منفصل طريق للطوارئ من إسعاف وإطفاء وvip.

9- تأمين المنفذ بأجهزة exry وكاميرات مراقبة وإنشاء محطة تحلية مياه للبحر بطاقة 730 م3/ يوم.

10- إنشاء محطة تحلية مياه للبحر بطاقة 730 م3/ يوم.

 

محافظ مطروح يتفقد منفذ السلوم البري
محافظ مطروح يتفقد منفذ السلوم البري

 

منفذ السلوم البري
منفذ السلوم البري

 

ميناء السلوم البري
ميناء السلوم البري


 

 

 

أخبار مطروح

ميناء السلوم

منفذ السلوم البري

اخبار اليوم



الموضوعات المتعلقة

مشروعات تضاعف الاقتصاد.. "رصيف الأخشاب" تزيد الطاقة الاستيعابية بميناء الإسكندرية لمواكبة الطلب المتزايد على الأخشاب والغلال.. كبارى هويس المالح يزيد قدرات النقل النهري بالميناء.. وتطوير ميناء السلوم البري

الجمعة، 16 يونيو 2023 11:00 م

مشروعات تضاعف الاقتصاد.. رصيف أخشاب يزيد الطاقة الاستيعابية بميناء الإسكندرية.. كبارى هويس المالح تزيد قدرات النقل النهرى.. وميناء 6 أكتوبر يمنع تكدس البضائع بالموانئ البحرية.. وتطوير ميناء السلوم البرى

الجمعة، 16 يونيو 2023 09:00 م

تطوير ميناء السلوم البرى يسهل حركة انتقال الأفراد والبضائع مع ليبيا.. تفاصيل

الجمعة، 16 يونيو 2023 02:50 م

مصر محور للتجارة العالمية.. تنفيذ بنية تحتية متطورة لربط الموانئ ومناطق الإنتاج والتصدير.. تكنولوجيا حديثة بمحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية.. تطوير ميناء السلوم البرى.. وإنشاء محطة جديدة متعددة الأغراض بدمياط

الأربعاء، 14 يونيو 2023 08:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة