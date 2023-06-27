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مياه المنوفية: تشغيل مراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع خلال أيام العيد

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 02:04 م
مياه المنوفية: تشغيل مراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع خلال أيام العيد شركة مياه المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، استمرار تشغيل مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع بجميع الفروع التابعة للشركة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى إمكانية الشحن من خلال خدمة فورى بكود الخدمة 575، وذلك في إطار حرص الشركة الدائم على تسهيل كافة الخدمات التي تقدمها لجميع عملائها.
 
وأشار المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، تم رفع حالة الطوارئ بجميع المواقع التابعة للشركة طوال إجازة عيد الأضحى المبارك؛ لاستدامة الخدمات التي تقدمها الشركة والاستعداد لأى أعمال طارئة.
 
وأكد، سعي الشركة الدائم والإهتمام بخدماتها المقدمة و تسهيل التعامل مع العملاء وسهولة حصول المواطن علي الخدمة، من خلال التطوير المستمر لخدماتها و التوسع في مراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع، والذي يعتبر وسيلة دقيقة لاحتساب استهلاك العميل، مع ضرورة المتابعة المستمرة للعدادات بعد تركيبها ومراجعة وتحليل الاستهلاكات والقراءات وتقديم الدعم الفنى المستمر.

محافظة المنوفية

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