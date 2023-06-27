مصرع 4 أشخاص وفقدان ثلاثة آخرين جراء انهيارات أرضية في جنوب غربي الصين

أ ش أ

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وفُقد ثلاثة آخرون اليوم الثلاثاء، بعدما ضربت انهيارات أرضية محافظة في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.



وذكرت وكالة الأنباء الصينية / شينخوا/ أنه بسبب هطول أمطار غزيرة خلال فترة قصيرة من الوقت، شهدت بلدة ميانسي وبلدة ويتشو في محافظة ونتشوان، وقوع انهيارات أرضية، مشيرة إلى انه حتى مساء اليوم، نُقل أكثر من 900 شخص تضرروا من الانهيارات الأرضية إلى أماكن أخرى، لافتة إلى عدم تضرر أي منزل جراء الانهيارات.



وأرسلت السلطات المحلية أكثر من 500 من عمال الإنقاذ للانضمام إلى عملية الإنقاذ، فيما لا تزال جهود الإنقاذ جارية.