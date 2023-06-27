مصرع 3 من أسرة واحدة بينهم رضيع فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بإحدى الترع بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة غربى محافظة سوهاج، انقلاب سيارة ملاكى بالترعة الجرجاوية قبلى كوبرى الدالى دائرة المركز نتج عن الحادث وفاة 3 أشخاص من بينهم طفل رضيع تبين أنهم من أسرة واحدة، وتم رفع أثار الحادث ونقل الجثامين الثلاثة لمستشفى جهينة المركزى.

كانت الأجهزة المعنية قد تلقت بلاغا من مستشفى جهينة المركزى بوصول 3 جثامين من بينهم طفل لقوا مصرعهم في حادث انقلاب سيارة بالترعة الجرجاوية تم التحفظ على الجثامين الثلاثة بمشرحة المستشفى.

وبالفحص تبين خلال المعاينة تبين إنقلاب سيارة ملاكى بترعة الجرجاوية بالقرب من كوبرى الدالى دائرة بمدينة جهينة نتج عن الحادث وفاة ع . م. ف . ع 31 سنة، وج . م . ع . م 25 سنة ربة منزل ، والطفل ف. ع . م 8 شهور، وجميعهم يقيمون بناحية قرية الطليحات بجهينة.

تم الدفع بالمعدات اللازمة وتم انتشال الجثامين الثلاثة والسيارة وتم نقل الجثامين الثلاثة إلى مشرحة مستشفى جهينة المركزى تحت تصرف جهة التحقيق المختصة والتي تولت التحقيق في الواقعة وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا بسبب الحادث.