مصرع طفلة 3 سنوات باختناق خلال تناولها الطعام فى مدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

لقيت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات مصرعها داخل منزلها فى إحدي قري مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وذلك عقب إصابتها باختناق شديد خلال تناول الطعام وتوقفه في الحلق، وتم نقل جثمانها لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، لفصحها وإعداد تقرير طبي بحالة الوفاة، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.



بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة العمليات بمجلس مدينة إسنا، إخطاراً يفيد بمصرع طفلة تدعى "ندى على حامد" تبلغ من العمر 3 سنوات داخل منزلها بقرية القرية، وذلك عقب إصابتها باختناق شديد خلال تناول الطعام وتوقفه فى الحلق، وانتقلت سيارة إسعاف لموقع المنزل ونقلت جثمان الطفلة لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، لفصحها وإعداد تقرير طبي بحالة الوفاة، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وشهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، إصابة 9 مواطنين في انفجار أسطوانة أنبوبة بوتاجاز داخل منزل مواطن في قرية ترعة ناصر، وتم نقلهم لمستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، والبداية كانت بتلقى غرفة النجدة بمجلس مدينة إسنا، إخطارا من الأهالى يفيد بانفجار أنبوبة بوتاجاز في منزل "محمد عبدالصبور عبد الدايم" بقرية ترعة ناصر التابع لمجلس قروي كومير، مما أسفر عن إصابة 9 أفراد، وهم كل من "عمر صلاح أبو الوفا 13 سنة - زينب عبدالرازق متولي 45 سنة - صلاح ابو الوفا 17 سنة - صلاح أبو الوفا أبو دوح 53 سنة - محمود عبدالفتاح فهمي 30سنة - حجاج عبد المتعال الضوي 40 سنة - أحمد عبدالعليم مصطفى 25 سنة - محمد ناصر عبدالسلام 25 سنة - حسين عرفه منصور 40 سنة"، مصابين بحرائق درجة أولى وثانية جروح في الوجه والصدر والبطن والذراع الأيمن والأيسر، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، حيث أسفر الحريق عن التهام محتويات حجرة الجلوس والمطبخ، وانتقلت فور اندلاع الحريق لموقع الحادث 5 سيارات إسعاف و3 سيارات مطافي،حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



