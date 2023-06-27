مصرع شخص وإصابة ابنه فى حادث تصادم بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

لقي مواطن مصرعه وأصيب نجله، في حادث تصادم وقع بين دراجة بخارية وسيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نق الجثة والمصاب إلى مستشفي الفيوم العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، على طريق أسيوط الغربي، ووجود متوفي ومصاب، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث ، وتبينّ وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية على طريق أسيوط الغربي، بعد مدخل جرزا بدائرة مركز شرطة طامية، وأسفر الحادث عن مصرع مواطن وإصابة نجله وتم نقل المتوفي والمصاب الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.