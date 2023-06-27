مصرع شخصين وطفلة رضيعة فى حريق بمنزلهم بالشرقية

لقى شخصين وطفلة رضيعة مصرعهم، إثر نشوب حريق بمنزلهم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي تحت تصرف النيابة العامة ونقل ربة منزل مصابة إلى مستشفى ههيا للحروق لتلقى الإسعافات الأولية.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود إشارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمنزل مكون من 3 طوابق نطاق قسم ثانى الزقازيق.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم الدفع بسيارتي إطفاء من قبل الحماية، وتبين من الفحص والتحريات انفجار شعلة صغيرة بالطابق الثالث بالمنزل، واشتعال النيران بالمنزل نتيجة وجود زجاجة بنزين ساعدت على سرعة الاشتعال، وأسفر ذلك عن مصرع كل من " سعيد هـ ح" 61 عاما و" محمد ر ع ب" 22 عاما ونجلته " مليكة" عام ونصف، وإصابة " هبة ع ع " 22 عاما بحروق من الدرجة الأولى بجميع أنحاء الجسم.

تم الدفع بمرفق إسعاف الشرقية، ونقل المصابة إلى مستشفى ههيا للحروق، لتلقى الاسعافات الاولية، فيما تم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى، تحت تصرف النيابة العامة، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام عن حالة المصابة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثامين لذويهم عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.