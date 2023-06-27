مصرع شاب فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقى شاب مصرعه متأثرا بإصابته إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة نارية قيادته، طريق سامى سعد الصالحية الجديدة، نطاق مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.



تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية إخطارًا بورود بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث بين سيارة ملاكى ودراجة نارية، بطريق " سامى سعد - الصالحية الجديدة""انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ،وتبين من التحريات وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة نارية مما أسفر عن مصرع " محمد س س" 17 عاما مقيم الصالحية القديمة، حيث لقى مصرعه متأثرا بإصابته.



تم الدفع بسيارة إسعاف ونقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الصالحية الجديدة تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.







