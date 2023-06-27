مصرع سائق وإصابة سيدة فى تصادم سيارتين على الصحراوى الشرقى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقى سائق مصرعه وأصيبت سيدة إثر تصادم سيارة نقل مع أخرى ربع نقل بالطريق الصحراوى الشرقى قبلى نفق سنور بنحو 4 كم بنطاق محافظة بني سويف، وتم نقل الجثة والمصابة إلى المستشفى، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى نقل بالطريق الصحراوي الشرقي قبلي نفق سنور في اتجاه محافظة المنيا، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة سيدة.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف نجية على ربيع 40 عامًا، تقيم بمحافظة أسيوط، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصى.

فيما نقلت سيارة إسعاف جثة عبد الفتاح فتحى أحمد 50 عامًا، سائق، يقيم بمحافظة أسيوط، إلى ثلاجة الموتى بمستشفى بنى سويف التخصصى تحت تصرف جهات التحقيق.