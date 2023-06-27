مصرع ربة منزل غرقا بمياه ترعة بالشرقية

لقيت ربة منزل بمحافظة الشرقية، مصرعها غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية بنطاق مركز ومدينة بلبيس، وتم انتشال الجثمان من قبل الإنقاذ النهرى، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزى.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار من مركز شرطة بلبيس، يفيد بورد إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول" دعاء س م " 38 عاما ربة منزل مقيمة مشتول السوق جثة هامدة وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفي.

وتبين من التحريات الأولية تلقى الأجهزة الأمنية بلاغا من شرطة النجدة بوجود عريق بمياه ترعة الإسماعيلية أمام كوبري المشاه بنطاق مركز بلبيس، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهرى التى تمكنت من استخراج الجثمان وتبين أنه لسيدة فى العقد الرابع من العمر وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بلبيس المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة، التى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.