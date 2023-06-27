مصرع اثنين وإصابة 10 آخرين فى تصادم سيارتين بكفر الشيخ.. بالأسماء

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 10 آخرون بإصابات مختلفة في حادث تصادم سيارتين أمام قرية غرب تيرة بمركز الحامول، وهرعت سيارات الإسعاف للموقع وتم نقل المصابين للمستشفى العام بكفرالشيخ لعلاجهم واسعافهم ، كما تم نقل الجثتين لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكان مدير أمن كفر الشيخ قد تلقي إخطارا من شرطة النجدة بوصول جثتين وإصابة 10 أفراد للمستشفى العام بكفر الشيخ نتيجة حادث تصادم سيارتين أمام قرية غرب تيرة بمركز الحامول ، وتم إيداع الجثتين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة بينما أعلنت المستشفى حالة الطوارئ لعلاج المصابين ، وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين من التقرير الطبي، وفاة ابيال السيد محمد، 60سنة، وإيمان أشرف ضيف الله، 25سنة، وإصابة كل من أماني ابراهيم عليوة، 54 سنة، وأحمد سامي علي حسن، 36سنة، وشيماء محمود أحمد، 18سنة، وحمادة أحمد مسعد،35 سنة، وأميرة محمود حمد مسعد، 18سنة، وايلين حمادة أحمد، 6 أشهر، ودعاء أحمد مسعد، 30سنة، وأمل عاطف عبدالجليل، 40سنة، ومحمد شحته المغازي، 8سنوات، ومحمد محمود أحمد مسعد، 7سنوات، ودعاء أحمد مسعد، 36سنة، بإصابات متفرقة، وجاري تقديم الخدمات الطبية للمصابين، وتم إيداع المتوفين بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة.