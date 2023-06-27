محافظ بنى سويف يتفقد شوادر اللحوم تزامنا مع استقبال عيد الأضحى المبارك

بنى سويف هانى فتحى

تفقد الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف ، اليوم، شادر بيع اللحوم والسلع الغذائية الاستهلاكية التى تبيع اللحوم بأسعار مخفضة بميدان المديرية بجوار الصالون الأخضر بمدينة بنى سويف، ضمن خطة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين، هانى الجويلي رئيس المدينة، والدكتور أحمد الجبالى مدير الطب البيطرى، والدكتور علاء سعيد مدير التعاون بالمحافظة.

وتابع المحافظ حركة البيع والشراء بالشادر، الذى يضم مجموعة من باكيات بيع اللحوم، متبادلا الحديث مع بعض المواطنين الذين تواجدوا خلال الجولة التفقدية بالمعرض، مطمئنا منهم عن الأسعار ونوعية وجودة السلع المتوافرة بالمعرض، منوها على أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية فى هذا المجال، مؤكدا تكثيف الحملات التموينية الصباحية والمسائية لمنع كل صور احتكار السلع الغذائية وغيرها.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن من خلال التنسيق مع التموين والغرفة التجارية والجهات ذات الصلة بالتوسع فى إنشاء منافذ بيع السلع وخاصة اللحوم من أجل تلبية احتياجات المواطنين بمختلف فئاتهم، مع استمرار الحملات التفتيشية التي تقوم بها اللجان المشكلة لمتابعة الأسواق ومنافذ بيع السلع، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد المحافظ أن التوسع فى شوادر الحوم ومنافذ بيع السلع بأسعار مناسبة يأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء، حيث تتوسع المحافظة فى فتح منافذ بيع للسلع الغذائية وخاصة اللحوم سواء فى شوارد منفصلة أو داخل المعرض الرئيسى بميدان المديرية بجوار الصالون الأخضر.