محافظ الإسكندرية: 45 ألف جنيه غرامة ذبح وإلقاء مخلفات الأضاحى بالشارع

الإسكندرية جاكلين منير

حذر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن مخالفة إقامة شادر أو الذبح خلال أيام عيد الأضحى بدون تصريح؛ غلق للمحل لمدة 60 يوما، مقابل إعادة الشيء لأصله بمبلغ 20 ألف جنيه ، بالإضافة إلى غرامة بيئية تقدر بمبلغ 25 ألف جنيه، حيث أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، القرار رقم 198 لسنة 2023 بشأن خطة استقبال المحافظة لعيد الأضحى المبارك.

وأكد المحافظ على أن شركة النظافة تتولى مهام الجمع والتخلص الآمن من كافة مخلفات عملية الذبح، وذلك بمتابعة إدارة الرقابة والرصد البيئي، وكذا قيام شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بأعمال تطهير المطابق والشنايش بنطاق كل موقع يتم التصريح به.

وبالنسبة لاشتراطات الذبح بمحال الجزارة دون إقامة شادر تشمل ، شدد محافظ الإسكندرية على ضرورة الحصول على تصريح مسبق من الحي المختص وبناء على معاينة الجهات المختصة وفقا لتشكيل اللجنة، وتقتصر عملية الذبح داخل المحل فقط لا غير دون إقامة شادر، مع عدم إعاقة حركة المارة أو الحركة المرورية ،والإلتزام بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن عملية الذبح بالحاويات المخصصة لذلك، ولا يتم عرض الذبائح الحية بالطرق العامة ،والمسئولية المباشرة لأصحاب المحال التي سيصرح لهم بإتخاذ كافة التدابير الوقائية والإحترازية ومراعاة اشتراطات التباعد، مع توفير الحماية اللازمة للمواطنين المترددين من خلال القيام بوضع آلية لتناوب حضور المواطنين لعدم حدوث التكدس فيما بينهم.

وبالنسبه لاشتراطات الذبح بمحال الجزارة والتصريح بإقامة شادر ملحق تشمل، الحصول على تصريح مسبق من الحى المختص وبناء على معاينة الجهات المختصة وفقا لتشكيل اللجنة ، يجب أن يكون موقع الشادر بعيد عن أى مصدر التلوث ، يجب أن يكون موقع الشادر لا يمثل إعاقة للحركة المرورية، ويشترط توافر مصدر للمياه والصرف الصحي ،مع الإلتزام بالتخلص الأمن من المخلفات الناتجة عن عملية الذبح بالحاويات المخصصة لذلك ،وإقامة الشادر تتم بعد غروب يوم وقفة عرفات ،ولا يتم عرض الذبائح الحية بالطرق العامة.