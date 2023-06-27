محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف حملات النظافة بالميادين ومحيط المساجد والحدائق

الإسكندرية جاكلين منير

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، جميع الأجهزة التنفيذية وشركة نهضة مصر والحدائق المركزية برفع درجة الإستعداد لإستقبال عيد الأضحى المبارك، وتكثيف أعمال النظافة وخاصة بمحيط المساجد والحدائق العامة خلال أيام عيد الأضحى المبارك لرفع كافة المخلفات وتطهير الشوارع علي مدار الساعة.

وفي هذا الصدد؛ كثفت الحدائق المركزية أعمالها في رفع كفاءة الحدائق وتنسيق وتقليم الأشجار وتسوية المسطحات الخضراء، بالإضافة إلى رفع أي مخلفات بهم، وذلك لإضفاء مظهر حضاري وجمالي يليق بمحافظة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط أمام مواطنيها وزائريها.

وقامت شركة النظافة بتكثيف الأعمال بجميع شوارع المحافظة لرفع الكفاءة بها والعمل بكافة الميادين والمزارات استعداداً لاستقبال أهالي الإسكندرية وزوارها، فضلا عن زيادة عدد النقلات الخاصة برفع المخلفات من المحطات الوسيطة الي المدفن الصحي.