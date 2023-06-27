اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 يونيو 2023 07:24 م
أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف حملات النظافة بالميادين ومحيط المساجد والحدائق

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 06:01 م
محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف حملات النظافة بالميادين ومحيط المساجد والحدائق جانب من حملات النظافة بالإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة التنفيذية وشركة نهضة مصر والحدائق المركزية برفع درجة الإستعداد لإستقبال عيد الأضحى المبارك، وتكثيف أعمال النظافة وخاصة بمحيط المساجد والحدائق العامة خلال أيام عيد الأضحى المبارك لرفع كافة المخلفات وتطهير الشوارع علي مدار الساعة.
 
وفي هذا الصدد؛ كثفت الحدائق المركزية أعمالها في رفع كفاءة الحدائق وتنسيق وتقليم الأشجار وتسوية المسطحات الخضراء، بالإضافة إلى رفع أي مخلفات بهم، وذلك لإضفاء مظهر حضاري وجمالي يليق بمحافظة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط أمام مواطنيها وزائريها.
 
وقامت شركة النظافة بتكثيف الأعمال بجميع شوارع المحافظة لرفع الكفاءة بها والعمل بكافة الميادين والمزارات استعداداً لاستقبال أهالي الإسكندرية وزوارها، فضلا عن زيادة عدد النقلات الخاصة برفع المخلفات من المحطات الوسيطة الي المدفن الصحي.
 
 

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