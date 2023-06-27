متحف آثار الإسماعيلية يفتح أبوابه للزائرين خلال عيد الأضحى المبارك

الإسماعيلية- صبرى غانم

قالت رشا دهب مدير متحف ان متحف آثار الإسماعيلية يعتبر مقصد العديد من السائحين وأبناء محافظة الإسماعيلية والمحافظات المجاورة لزيارته لاحتوائه على عدد كبير من الآثار الإسلامية والفرعونية .

واكدت ان متحف اثار الاسماعيلية سوف يفتح ابوابه خلال الاحتفالات بعيد الاضحى المبارك امام كافة الزائرين.

واضافت ان متحف آثار الإسماعيلية أبوابه يوميا أمام الزائرين من الساعة 9صباحا حتى الساعة 3 مساء وسعر تذكرة الدخول للمصريين 10 جنيهات والأجانب 60جنيه وسعر تذكرة الدخول للطلبة المصريين 5جنيهات والطلبة الأجانب 30 جنيه.

ويحتوي متحف آثار الإسماعيلية على نحو 6000 قطعة أثرية بعرض منها نحو 2000 قطعة تغطي مختلف المراحل التاريخية ‏للحضارة المصرية، ويتناول سيناريو العرض المتحفي بعض الموضوعات المهمة منها الحياة اليومية والكتابة ‏والحلي وأدوات الزينة، والحرف والصناعات والأساطير الإغريقية، بالإضافة إلى الحجرة الجنائزية ‏والتي يُعرض بها بعض شواهد القبور من الآثار المستردة.‏

جاءت فكرة تأسيس وإنشاء متحف آثار الإسماعيلية خلال أواخر القرن الـ 18 وبداية القرن الـ 19، وبالتزامن ‏مع مشروع حفر قناة السويس (1859-1869م)، وذلك عندما قام الأثري الفرنسي "جان كليدا" بأعمال حفائر ‏وتنقيب في المواقع الأثرية الموجودة حول إقليم قناة السويس وشمال سيناء‎.‎‏

وسجلت أعمال البعثة برئاسة "جان ‏كليدا" اكتشافات أثرية مهمة كانت النواة التي أنشئت الشركة بسببها متحف الإسماعيلية ولعل أهمها تلك ‏الفسيفساء التي تزين حاليًا أرضية البهو الرئيسي للمتحف، حيث يعد "كليدا" صاحب فكرة تأسيس المتحف.‏

يقع المتحف بحي الإفرنج وهو أحد الأحياء القديمة بمدينة الإسماعيلية، ويتميز ذلك الحي بطرازه المعماري ‏الفرنسي، وكان يقيم به العاملون بالشركة العالمية للملاحة البحرية.

وكانت بداية متحف الإسماعيلية عام 1911 ‏كمتحف مفتوح بحديقة المتحف، وبعد ذلك تم إنشاء المبنى الحالي على شكل صرح أو معبد مصري قديم، ‏افتتح المتحف لأول مرة للجمهور في مارس عام 1934، وتم تجديد العرض المتحفي في عام 2019.



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