اليوم السابع
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سعيًا لإدخال الفرحة علي المواطنين تزامنًا مع عيد الاضحي

مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة "يدوم الفرح" تجهيز 50 عروسا فى محافظة السويس

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 04:03 م
مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة "يدوم الفرح" تجهيز 50 عروسا فى محافظة السويس مبادرة "يدوم الفرح" لتجهيز اليتيمات
كتب محمد السيد الشاذلى

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أعلن المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة عن إطلاق المؤسسة مبادرة "يدوم الفرح" لتجهيز اليتيمات، حيث قامت المؤسسة بتجهيز 50عروس من المقبلات على الزواج من ابناء محافظة السويس، وذلك بتوزيع الأجهزة الكهربائية اللازمة للفتيات، وسط  فرحة كبيره لأهالي العرائس ، بحضور السيد المحافظ اللواء عبد المجيد صقر و كان يسبقها تقديم فعالية تدريب برنامج "مودة" بالمشاركة مع وزارة التضامن الاجتماعي ، و ذالك سعيًا لاستدامة حياة زوجية على أسس سليمة وبناء أسرة جديدة ودعمًا للفئات الأولي بالرعاية.
 
يذكر ان هذه هي المرحلة العاشرة من مبادرة يدوم الفرح والتي تسعي لتجهيز العرائس من اليتيمات، وكان قد تم إطلاقها في عدد من المحافظات تشمل أسوان، الدقهلية ، سوهاج ، المنيا ، الوادي الجديد ، كفر الشيخ و جنوب سيناء ، و200 عروس في محافظة الغربية وأخيرًا محافظة السويس.
 
مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة يدوم الفرح (1)
مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة يدوم الفرح (1)

مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة يدوم الفرح (2)
مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة يدوم الفرح (2)

مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة يدوم الفرح (3)
مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة يدوم الفرح (3)

مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة يدوم الفرح (4)
مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة يدوم الفرح (4)

مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة يدوم الفرح (5)
مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة يدوم الفرح (5)

مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة يدوم الفرح (6)
مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة يدوم الفرح (6)

مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة يدوم الفرح (7)
مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة يدوم الفرح (7)

 


حياة كريمه

يدوم الفرح

تجهيز العرائس

السويس



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