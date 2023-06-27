لو عايز تتأكد من سلامة اللحوم قبل ما تشتريها.. 8 علامات حددتها وزارة الزراعة

كتبت أسماء نصار

حدد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي 8 علامات للتأكد من سلامة اللحوم، المطروحة فى الأسواق.



وكانت العلامات التى تم تحديدها كالتالى: 1ـ لون اللحم الجيد ما بين الأحمر الفاتح والغامق.

2ـ أن يكون نسيج اللحم صلب متماسك فلا يترك أثر عند الضغط عليه باليد.

3ـ أن تكون اللحوم خالية من أى بقع زرقاء أو خضراء أو سوداء أو بؤر نزيفية حمراء.

4ـ أن تكون اللحوم ذو رائحة طبيعية جيدة، ولا يكون بها رائحة تعفن أو تزنخ.

5ـ ضرورة شراء اللحوم من محلات جزارة نظيفة ومعروفة.

6ـ التأكد من وجود أختام المجازر الحكومية على اللحوم.

7ـ أن تكون خالية من أى مظاهر لأنسجة مخاطية أو رخوية.