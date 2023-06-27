كيف تخفف عن طفلك حرارة الصيف؟

كتبت نهير عبد النبى

يمكن أن يكون الصيف وقتًا عصيبًا على طفلك الرضيع أو الصغير يمكن للحرارة الشديدة أن تجعلهم عصبيين ويكرهون الطعام، لذلك من الضروري التأكد من أن طفلك يتلقى التغذية اللازمة ويبقى رطبًا.

وحسب ما ذكره babyamoreإليك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتهدئة طفلك في الصيف:

-تبريد منزلك، قم بتشغيل مكيف الهواء أو مبرد الهواء لخفض درجات الحرارة في الداخل، ستعمل البيئة الممتعة على تهدئة طفلك وتسمح له بالقيام بالمزيد دون أن ينزعج.

-حافظ على مشاركة طفلك في أنشطة مختلفة لبناء الشهية وتناول الطعام بشكل جيد.

-شجع طفلك على الاستحمام يوميا بالماء الفاتر أو دعهم يقضون بعض الوقت في حمامات السباحة .

-امسحى بشرة طفلك على فترات منتظمة بقطعة قماش مبللة أو منديل مبلل لتبريد أجسامهم وجعلهم يشعرون بالانتعاش.

-أعطهم عصائر وفواكه مختلفة لضمان حصولهم على الماء اللازم.

-شجع طفلك على شرب المياه طول اليوم، فيساعد ذلك على ترطيب جسمه وحمايته من الجفاف.

-يجب أن تكون ملابس الطفل قطنية وخفيفة حتى لا يتعرض للحرارة الشديدة.

-تجنب خروج الطفل في وقت الظهيرة لحمايته من خطر الإصابة بضربة الشمس.

-في حالة الخروج في الصباح يجب وضع كريم واقى من أشعة الشمس التي قد تضر بشرة طفلك .