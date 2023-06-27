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كل عام وأنتم بخير.. تفاصيل حالة الطقس خلال عيد الأضحى × 5 معلومات

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 02:40 م
كل عام وأنتم بخير.. تفاصيل حالة الطقس خلال عيد الأضحى × 5 معلومات احتفالات العيد
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة ودرجات الحرارة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك خلال فترة عيد الأضحى المبارك وحتى الإثنين 3 يوليو.
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، كما يلى: 
 
1 -  يسود طقس حار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية
 
2 - شديد الحرارة على ى القاهرة الكبرى جنوب سيناء وجنوب البلاد
 
3- الطقس سيكون  معتدل على كافة الأنحاء.
 
4-  شبورة مائية خفيفة حتى السادسة صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
 
5-  حالة الملاحة البحرية، البحر المتوسط معتدل وارتفاع الأمواج 2:1.5 متر البحر الأحمر معتدل وارتفاع الأمواج 2.5:2 متر
 
يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م يحدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.
 
والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.

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