قيادات الكنائس والطوائف المسيحية يقدمون التهانى لمحافظ الأقصر بعيد الأضحى.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

استقبل المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بمكتبه بديوان عام المحافظة، نيافة الأنبا عمانوئيل مطران الاقباط الكاثوليك بالاقصر والوفد المرافق له، حيث قدموا التهنئة لمحافظ الأقصر والقيادات التنفيذية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر.

وأعرب نيافة الأنبا عمانوئيل والوفد المرافق له، عن خالص التهنئة لمحافظ الأقصر وأهالي المحافظة ولجميع المسلمين ، مؤكدا ان الاعياد مناسبات طيبة لتعزيز علاقات المحبة والإخاء بين شركاء الوطن، متمنيا لمصر والمصريين دوام الأمن والاستقرار.

ومن جانبه، عبر محافظ الأقصر عن سعادته بالزيارة متمنيا دوام المودة والمحبة للإخوة المسيحيين ودوام الصحة والعافية، ولمصرنا الغالية دوام الاستقرار والرخاء، مؤكدًا أن الأعياد والمناسبات الدينية فرصة جيدة للتواصل وتبادل التهاني ومشاركة مشاعر المحبة والمودة.

كما استقبل المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بمكتبه بديوان عام المحافظة، القس محروس زكي رئيس الطائفة الانجيلية بالأقصر والوفد المرافق له ، حيث قدموا التهنئة لمحافظ الأقصر والقيادات التنفيذية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر.

ورحب المحافظ بالوفد، مشيراً إلى عمق مشاعر المحبة والأخوة بين المصريين بمختلف فئاتهم وطوائفهم والتي تعكس جوهر الروح المصرية السمحة التي يشهد لتماسكها التاريخ، وتمنى الوفد أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والرخاء لكل شعب مصر الحبيب، وأن يحفظ بلادنا الحبيبة مصر من كل شر ومكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والسلامة.

وفى نفس السياق استقبل المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وفدا من الكنيسة الارثوذكسية برئاسة الانبا يواقيم اسقف عام اسنا وأرمنت برفقته وفد من كهنة ايبارشية اسنا وارمنت لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وقدم وفد الكنيسة التهاني لمحافظ الأقصر بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، متمنين دوام الأمن والأمان والاستقرار للبلاد ، وأن يحفظ الله مصر ويديم الوحدة وروح المحبة بين أبناء الوطن ، وأن يوفق مصرنا الغالية في استمرار مسيرة البناء والتنمية.

ومن جانبه، رحب محافظ الأقصر بوفد الكنيسة ، مؤكدا على المشاعر الصادقة بين أبناء الوطن التي تتجسد في كل المناسبات والأعياد مما يؤكد على روابط المودة والمحبة التي تجمع بين الشعب المصري، مؤكدا أن المصريين جميعا شركاء في تحقيق رخاء واستقرار وطننا الغالي ، وأن مصر ستظل دائما نسيجًا مترابطًا ويدا واحدة ورمزًا للتسامح بين الأديان.







الطوائف المسيحية يقدمون التهاني لمحافظ الأقصر بعيد الأضحى المبارك



تقديم التهاني لمحافظ الأقصر بعيد الأضحى المبارك



جانب من تقديم التهاني لمحافظ الأقصر بعيد الأضحى المبارك



قيادات الكنائس والطوائق المسيحية يقدمون التهاني لمحافظ الأقصر



لقاءات محافظ الأقصر مع قيادات الكنيسة





