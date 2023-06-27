غرفة عمليات لمتابعة صلاة عيد الأضحى المبارك بأوقاف كفرالشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تشهد مديرية أوقاف كفر الشيخ، استعدادات مكثفة، لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتجهيز الساحات وتطهير المساجد والشيخ عطا بسيوني وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ غرفة عمليات مركزية وحتى نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك برئاسته، وعضوية كل من الشيخ عبد القادر سليم مدير عام الدعوة، والشيخ عبد الرازق الطريني مسئول المساجد .

وشدد وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ على التواصل بين مديري الإدارات الفرعية وغرفة العمليات، وعمل تقرير مفصل عند نهاية صلاة عيد الأضحى المبارك، مؤكداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة، وضرورة تجنب شعائر الله ومناسكه كل المصالح الشخصية أو الحزبية مرضاة لله ورسوله وتعظيما لشعائر الله.

كما أكد وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، على أن بيع صكوك الأضاحي مستمر حتى قبل غروب شمس ثالث أيام التشريق رابع أيام العيد فى المنافذ الرسمية فى كل إدارة بكافة أنحاء محافظة كفرالشيخ، ووضح أن صك الأضحية هو عبارة عن توكيل من المضحى لوزارة الأوقاف بشراء سهم فى الأضحية والذبح عنه، وأن صكوك الأضاحى تصل للفئات الأكثر احتياجا والأكثر استحقاقا، وأن سعر صك الأضحية البلدي ، 8 ألاف جنيه، وسعر صك الأضحية المستورد، 5 ألاف جنيه، كما هو معلن من قبل وزارة الأوقاف، ويستمر التبرع حتى غروب شمس ثالث أيام التشريق .