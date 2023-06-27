اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 يونيو 2023 06:59 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

عيد الأضحى 2023.. مواعيد الصلاة غدا بمدن ومحافظات جمهورية مصر العربية

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 06:00 ص
عيد الأضحى 2023.. مواعيد الصلاة غدا بمدن ومحافظات جمهورية مصر العربية صلاة العيد - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ساعات معدودة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك ، حيث سيوافق غدا الأربعاء الموافقَ 28 من شهر يونيو 2023 م العاشرُ من ذي الحجة أول أيام عيد الأضحى المبارك.
 
وينشر "اليوم السابع " مواعيد صلاة عيد الأضحى 2023 فى مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلى : 
 
القاهرة 6:21
 
الجيزة 6:22
 
الإسكندرية 6:24
 
بورسعيد 6:14
 
السويس 6:16
 
العريش 6:08
 
الطور 6:16
 
سانت كاترين 6:14
 
طابا 6:08
 
شرم الشيخ 6:14
 
دمنهور 6:22
 
طنطا 6:20
 
المنصورة 6:18
 
الزقازيق 6:19
 
بنها 6:21
 
شبين الكوم 6:21
 
كفر الشيخ 6:20
 
الفيوم 6:25
 
بنى سويف 6:24
 
المنيا 6:28
 
أسيوط 6:28
 
سوهاج 6:28
 
قنا 6:24
 
أسوان 6:28
 
أبو سمبل 6:37
 
مرسى مطروح 6:34
 
الغردقة 6:18
 
الخارجة 6:36
 
الإسماعيلية 6:16
 
دمياط 6:16
 
السلوم 6:42
 
نويبع 6:10
 
حلايب 6:17
 
شلاتين 6:19
 
وهلال شهر ذو الحجـة ولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444هــ الموافق 18/6/2023م.
 

صلاه عيد الاضحى

موعد صلاه عيد الأضحى

مواعيد صلاة عيد الأضحى بمدن ومحافظات الجمهورية

صلاة عيد الأضحى 2023

البحوث الفلكية

معهد الفلك

غره ذو الحجه

ذو الحجه

عيد الأضحى

وقفه عرفات



الموضوعات المتعلقة

"أوقاف الجيزة" تطلق حملة موسعة لنظافة المساجد استعدادا لصلاة العيد

الخميس، 22 يونيو 2023 05:08 م

"أوقاف دمياط" تنظم حملات لتطهير المساجد استعدادا لصلاة العيد

الخميس، 22 يونيو 2023 02:47 م

أوقاف شمال سيناء: إقامة صلاة العيد بالساحات المعتمدة وجميع مساجد الجمعة

الأربعاء، 21 يونيو 2023 02:46 م

الأوقاف: 150 ندوة الأحد القادم بالمساجد الكبرى عن سنة الأضحية وآداب صلاة العيد

الأربعاء، 21 يونيو 2023 10:19 ص

"الأوقاف" تعلن ضوابط حضور النساء صلاة العيد الشرعية والإدارية

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 10:30 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة