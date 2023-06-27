اليوم السابع
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عضو "الأعلى للشئون الإسلامية": من يتعامل مع الذبيحة بعنف قد أخطأ وارتكب جرما

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 09:38 م
عضو "الأعلى للشئون الإسلامية": من يتعامل مع الذبيحة بعنف قد أخطأ وارتكب جرما مداخلة عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بقناة dmc
كتب الأمير نصرى

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قال الدكتور عبد الغنى هندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، نحن بحاجة لأن نقدم للأطفال الإجابات النموذجية للعديد من القضايا، والتى تعبر عن هذا العصر، لافتا إلى أن طريقة سيدنا رسول الله فى التعامل مع الأضحية مهمة وواضحة.
 
وأضاف عبد الغنى هندى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان على قناة dmc، أنه لابد من توضيح معنى الذبح أو القتل للأضحية فى تساؤلاj الأطفال الخاصة بالأضحية، ولابد من التفرقة بين الأمر الشعائرى وملأ البطون، موضحا أن سيدنا رسول الله كان رؤوفا رحيما بالحيوانات والذبيحة.
 
وأكد عبد الغنى هندى، أنه لا يجوز ذبح الذبيحة أمام ذبيحة أخرى، أو أن تكون السكين ليست حادة، موضحا أن الأضحية قربة من قربات الله، مشيرا إلى أن من يتعامل مع الذبيحة بعنف قد أخطأ وارتكب جرما.

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