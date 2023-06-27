طوارئ بشركتى كهرباء الإسكندرية والبحيرة لتأمين التغذية الكهربائية للمصطافين

كتبت رحمة رمضان

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المهندس إيهاب الفقى رئيس شركة الإسكندرية، والمهندس طارق عبد الشافي رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، أصدرا تعليمات مشددة لجميع القطاعات الساحلية برفع حالة الطوارئ القصوى بجميع المحافظات التابعة لهما وتوفير ماكينات ديزل وفرق طوارئ للتدخل السريع في حالة حدوث أي أعطال فنية طارئة.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن 60% من العدادات بمرسى مطروح والساحل الشمالي تحولت لمسبق الدفع لضمان عدم تراكم المديونيات على المشتركين، لافتا إلى أنه تقرر الاستعانة بشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية ومسبوقة الدفع لتسجيل قراءة العدادات بمطروح والساحل الشمالي بالكامل.

وأوضح المصدر أن الاستعانة بشركة شعاع يحقق عدة مكاسب؛ أولها نقل القراء التابعين للشركة فى إدارة التحصيل لزيادة عددهم ورفع نسب التحصيل بالشركة، علاوة على إحضار قراءة سليمة تعتمد على التقاط صورة للعداد وإرسالها اونلاين لشركة الكهرباء وبالتالى تضمن الشركة تحصيل قيمة الاستهلاك الفعلى من المشترك.

وأشار المصدر إلى أن قطاع الكهرباء بمحافظة مطروح بدأ منذ شهر يونيو 2021 فى تصوير عدادات الكهرباء الخاصة بكبار المشتركين والهيئات والمؤسسات الحكومية، مشيرا إلى أنه تقرر وقف إصدار أى فاتورة لكبار المشتركين بدون صورة.