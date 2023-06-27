اليوم السابع
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صعود 10 قطاعات بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "المقاولات"

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 10:08 ص
صعود 10 قطاعات بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "المقاولات" البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت 10 قطاعات على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2%، أعقبه قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة، ومواد البناء بنسبة 1.3%، يليهما قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.8%، وصعد قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.6%، وقفز قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات التعليمية بنسبة 0.3%، وزاد قطاع العقارات بنسبة 0.2%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.01%.
 
فيما تراجعت 6 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 1.1%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.4%، وهبط قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.3%، وانخفض قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.2%، ونزل قطاع البنوك بنسبة 0.01%.
 
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 17665.29 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 3535.71 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 5242.31 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 21419.03 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 5361.91 نقطة.
 
وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 2.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.162 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.2%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 715.1 مليار جنيه إلى 713.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.2%، فيما ارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 220.5 مليار جنيه إلى 221.1 مليار جنيه بنسبة نمو 0.3%.

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