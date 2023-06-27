شاهد تقدم العمل بمشروع الخط الرابع للمترو من أكتوبر لميدان الجيزة

كتب سيد الخلفاوى

تواصل وزارة النقل تنفيذ محطات الخط الرابع للمترو، والذى يربط محافظة الجيزة بالقاهرة، ويخدم المنطقة السياحية بالجيزة، وسكان شارع الهرم ومدخل مدينة أكتوبر، حيث نشرت وزارة النقل فيديو يوضح اخر ما تم تنفيذه بالمرحلة الأولى بالمشروع والتى تمتد من حدود مدينة 6 أكتوبر حتى ميدان الجيزة.

ويبلغ طول المشروع 42 كم، ويصل عدد محطات المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو إلى 38 محطة، حيث يتم تنفيذ هذا الخط على مرحلتين، المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم، وتشتمل على عدد 17 محطة، فيما تمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23 كم، وعدد 21 محطة.

ومن المخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه حوالي 2 مليون راكب يوميا، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كل من محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر حيث ستحقق المرحلة الأولى منه والجارى تنفيذها حالياً تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.