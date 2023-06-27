زيادة السلاسل الغذائية بمبادرة "كلنا واحد" لتوفير سلع مخفضة قبل العيد و30 يونيو.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي

قبل ساعات من احتفالات عيد الاضحى المبارك، تقرر زيادة أعداد السلاسل التجارية والمطاعم المشاركة فى فعالية ٣٠ يونيو، وذلك فى إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، حيث بلغ مجموع الكيانات الصناعية وسلاسل المواد الغذائية والمطاعم.