زيادة السلاسل الغذائية بمبادرة "كلنا واحد" لتوفير سلع مخفضة قبل العيد و30 يونيو.. فيديو

قبل ساعات من احتفالات عيد الاضحى المبارك، تقرر زيادة أعداد السلاسل التجارية والمطاعم المشاركة فى فعالية ٣٠ يونيو، وذلك فى إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، حيث بلغ مجموع الكيانات الصناعية وسلاسل المواد الغذائية والمطاعم.
زيادة السلاسل الغذائية بمبادرة "كلنا واحد" لتوفير سلع مخفضة قبل العيد و30 يونيو.. فيديوالثلاثاء، 27 يونيو 2023 06:21 م
مبادرة كلنا واحد
كتب محمود عبد الراضي
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
تعرف على جهود الداخلية فى مكافحة جرائم السرقات بالقاهرةالثلاثاء، 27 يونيو 2023 12:52 م
الداخلية السعودية تعلن تنفيذ المرحلة الأولى من نقل الحجاج للمشاعر المقدسةالثلاثاء، 27 يونيو 2023 02:00 ص
وزارة الداخلية تحتفل باليوم الدولى لمكافحة المخدراتالإثنين، 26 يونيو 2023 09:59 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة