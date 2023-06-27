اليوم السابع
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زيادة السلاسل الغذائية بمبادرة "كلنا واحد" لتوفير سلع مخفضة قبل العيد و30 يونيو.. فيديو

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 06:21 م
زيادة السلاسل الغذائية بمبادرة "كلنا واحد" لتوفير سلع مخفضة قبل العيد و30 يونيو.. فيديو مبادرة كلنا واحد
كتب محمود عبد الراضي

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قبل ساعات من احتفالات عيد الاضحى المبارك، تقرر زيادة أعداد السلاسل التجارية والمطاعم المشاركة فى فعالية ٣٠ يونيو، وذلك فى إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، حيث بلغ مجموع الكيانات الصناعية وسلاسل المواد الغذائية والمطاعم.
 
 
 

السلاسل التجاريه

عيد الاضحى

الداخليه

ثورة 30 يونيو



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