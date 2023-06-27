اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 يونيو 2023 09:17 م
أكرم القصاص
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روسيا ترسل طائرة لإعادة بعض دبلوماسيها من الولايات المتحدة

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 09:02 م
روسيا ترسل طائرة لإعادة بعض دبلوماسيها من الولايات المتحدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
أ ش أ

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن طائرة في طريقها إلى واشنطن لنقل الدبلوماسيين الروس الذين صدرت لهم أوامر بمغادرة الولايات المتحدة بسبب انتهاء فترة إقامتهم المحددة بثلاث سنوات.


وأضافت زاخاروفا في تصريح صحفي لوكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الثلاثاء أن "الأمر لا يتعلق بطرد دبلوماسينا، بل بالقيود التي فرضتها واشنطن على المؤسسات الروسية".


وأوضحت أن عددا من المصادر الإعلامية أثارت ضجة حول توجه طائرة روسية إلى الولايات المتحدة، قائلة "ما من أمر يستدعي هذه الضجة، سنعيد الدبلوماسيين الروس الذين أمرتهم السلطات الأمريكية بمغادرة البلاد بسبب انتهاء فترة الإقامة".


وغادرت طائرة من طراز /إليوشن 96/ تابعة لمجموعة الرحلات الخاصة من موسكو إلى واشنطن في وقت سابق من اليوم لإعادة بعض الدبلوماسيين الروس.


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