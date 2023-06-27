رئيس بيلاروسيا يعلن وصول قائد قوات فاجنر إلى بلاده

وكالات

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، وصول قائد قوات فاجنر إلى بلاده.

يأتي هذا فى الوقت الذي اعتبر فيه لوكاشينكو محاولات تسوية الأزمة الأوكرانية سلميًا ليست سوى "تقليد دبلوماسي"، لافتًا إلى أن مثل هذا "التقليد" كان من الممكن أن ينقذ حياة مئات الآلاف من الأشخاص.

وقال لوكاشينكو - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "بيلتا-نيوز" البيلاروسية - : "إنهم يحاولون خداعنا بشأن خطط الغرب الحقيقية ونواياه. ولسوء الحظ، فإن محاولاتنا لحل الوضع من خلال المفاوضات السلمية يطلق عليها الآن اسم (التقليد الدبلوماسي)"، مُضيفًا أن ثمن هذا "التقليد" هو سقوط آلاف من الأرواح.



كما أشار إلى أن أهداف الغرب في المنطقة هي "زعزعة استقرار الوضع بكل الوسائل وفرض قواعدهم الخاصة وإقامة نظامهم الخاص سرًا".

وكان قد صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن مجموعة "فاجنر" كانت بتمويل كامل من الدولة الروسية وحصلت من مايو 2022 وحتى مايو 2023 على 86.262 مليار روبل (مليار دولار أمريكي).

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس بالعسكريين، حيث تابع الرئيس أن مجموعة "فاجنر" كانت تحظى بالاحترام في البلاد، وأظهرت بطولة وتضحية بالنفس، وكانت الدولة الروسية تمولها بشكل كامل، حيث حصلت على مبلغ 86.262 مليار روبل في الفترة من مايو 2022 وحتى 2023.