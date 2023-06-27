ذبح الأضاحى بالمجازر الحكومية بالمجان أول أيام عيد الأضحى بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية، استعدادات مكثفة لإستقبال عيد الأضحى المبارك ، على مستوى الأحياء و الجهات المعنية والمديريات المختلفة ، إستعدادا للعيد ،و خاصة فيما يتعلق بتنظيم إقامة شوادر بيع الأضاحى، والمخلفات الناتجة عن الذبح ،ووضعت محافظة الإسكندرية شروطا حددة لتنظيم تلك الإستعدادات ، حيث أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، القرار رقم 198 لسنة 2023 بشأن خطة استقبال المحافظة عيد الأضحى المبارك.

وأعلنت محافظة الإسكندرية التصريح لكافة المواطنين بذبح الأضاحي الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة بالمجان، وذلك خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة،و التصرح لأصحاب محال الجزارة وبيع وعرض اللحوم بذبح الأضاحي الخاصة بالمواطنين خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة وذلك وفقا للاشتراطات الواردة بإحكام هذا القرار.

وجاءت أبرز مواد قرار المحافظ، تنص على الحظر لكافة المواطنين أو محلات الجزارة وبيع وعرض اللحوم، إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة ،وفي حالة المخالفة يقوم الحي المختص بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه ذلك بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق حيث يتم إزالة الشادر وتحصيل مقابل إعادة الشيء لأصله بمبلغ 3 آلاف جنيه.

و تتولى مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم المتداولة بالمحال والمنافذ الثابتة والمتحركة ومطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية، والتأكد من أن عملية الذبح تمت بالمجازر الحكومية المعتمدة، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، وفي حالة المخالفة يتم غلق المحل أو المنفذ لمدة 60 يوم وتحرير محضر بالواقعة والإحالة للنيابة المختصة وسداد الغرامات التي نص عليها القانون.