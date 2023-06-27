حبس شخصين لاتهامهما بسرقة مبلغ مالى من سيارة بالسيدة زينب 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شخصين لاتهامهما بسرقة مبلغ مالى من سيارة بمنطقة السيدة زينب، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" ) لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من داخل سيارة بإحدى الجراجات بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بأسلوب "كسر الزجاج" والتعدى على عامل بالجراج المشار إليه بسلاح أبيض وإصابته بجرح قطعى بالجسم كما تم بإرشادهما ضبط ( جزء من المبلغ المستولى عليه – كمية من مخدر الهيروين– كمية من مخدر الحشيش – السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة ) ، وأضافا بقيامهما بإنفاق باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية ، وحيازتهما لتلك المواد المخدرة بقصد الإتجار ، وبإستدعاء المجنى عليه إتهماهما بالسرقة.