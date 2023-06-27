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جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى بالجيزة

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 07:00 ص
جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى بالجيزة جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى بالجيزة
كتبت - مرام محمد

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كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جدول امتحانات "الدور الثاني" للعام الدراسي 2022/2023 لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، والمقرر انطلاقها يوم السبت 15 يوليو المقبل، وذلك على النحو التالي:
 

*أولا: جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي

 
-السبت 15/7/2023: امتحان مادتي اللغة العربية والخط، والتربية الدينية.
 
-الأحد 16/7/2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
 
-الإثنين 17/7/2023: امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية.
 
-الثلاثاء 18/7/2023: امتحان مادة الجبر والإحصاء.
 
-الأربعاء 19/7/2023: امتحان مادة الهندسة.
 
-الخميس 20/7/2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.
 
 

*ثانيا: جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي

 
-السبت 15/7/2023: امتحان مادتي العلوم، والتربية الدينية.
 
-الأحد 16/7/2023: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
 
-الإثنين 17/7/2023: امتحان مادتي الهندسة، والتربية الفنية.
 
-الثلاثاء 18/7/2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.
 
-الأربعاء 19/7/2023: امتحان مادة اللغة العربية والخط.
 
-الخميس 20/7/2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية.
 
جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى بالجيزة (1)
جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى بالجيزة

جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى بالجيزة (2)
جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى بالجيزة 
 
 

امتحانات

الدور الثاني

امتحانات الدور الثاني

جدول امتحانات الدور الثاني

موعد امتحانات الدور الثاني

جدول امتحانات الدور الثاني بالجيزة

امتحانات الدور الثاني 2023

تعليم الجيزة

محافظة الجيزة



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