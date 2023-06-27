كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جدول امتحانات "الدور الثاني" للعام الدراسي 2022/2023 لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، والمقرر انطلاقها يوم السبت 15 يوليو المقبل، وذلك على النحو التالي:
*أولا: جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي
-السبت 15/7/2023: امتحان مادتي اللغة العربية والخط، والتربية الدينية.
-الأحد 16/7/2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
-الإثنين 17/7/2023: امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية.
-الثلاثاء 18/7/2023: امتحان مادة الجبر والإحصاء.
-الأربعاء 19/7/2023: امتحان مادة الهندسة.
-الخميس 20/7/2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.
*ثانيا: جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي
-السبت 15/7/2023: امتحان مادتي العلوم، والتربية الدينية.
-الأحد 16/7/2023: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
-الإثنين 17/7/2023: امتحان مادتي الهندسة، والتربية الفنية.
-الثلاثاء 18/7/2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.
-الأربعاء 19/7/2023: امتحان مادة اللغة العربية والخط.
-الخميس 20/7/2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية.
جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى بالجيزة
جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى بالجيزة
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