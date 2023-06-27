جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى بالجيزة 

كتبت - مرام محمد

كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جدول امتحانات "الدور الثاني" للعام الدراسي 2022/2023 لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، والمقرر انطلاقها يوم السبت 15 يوليو المقبل، وذلك على النحو التالي:

*أولا: جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي

-السبت 15/7/2023: امتحان مادتي اللغة العربية والخط، والتربية الدينية.

-الأحد 16/7/2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

-الإثنين 17/7/2023: امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية.

-الثلاثاء 18/7/2023: امتحان مادة الجبر والإحصاء.

-الأربعاء 19/7/2023: امتحان مادة الهندسة.

-الخميس 20/7/2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

*ثانيا: جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي

-السبت 15/7/2023: امتحان مادتي العلوم، والتربية الدينية.

-الأحد 16/7/2023: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

-الإثنين 17/7/2023: امتحان مادتي الهندسة، والتربية الفنية.

-الثلاثاء 18/7/2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

-الأربعاء 19/7/2023: امتحان مادة اللغة العربية والخط.

-الخميس 20/7/2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية.