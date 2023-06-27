تنفيذ 320 حكما قضائيا خلال 24 ساعة فى حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي - أحمد حسني

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ففى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط عدد (2) قضية، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، تم ضبط عدد (2) قضية.

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ عدد (320) حكم قضائي متنوع، و في مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط عدد (2061) مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال الأمن العام، تم ضبط (22) قضية، في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات"، تم ضبط عدد (3) قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.