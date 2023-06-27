تناول فاكهة الكرز تساهم في تنقية الدم

كتبت رانيا عامر

تناول الفاكهة ضمن النظام الغذائي الرئيسي اليومي تعود بفوائد غير متوقعة علي صحة الانسان تقيه من خطر الإصابة ببعض الامراض الخطيرة ، نتيجة ما تحتويه علي فيتامينات وبروتينات تقاوم الامراض ، وتشمل تلك الفواكه فكهة الكرز التي تتميز بالخصائص الصحية المفيدة .

وأظهرت دراسة الباحثين ، أن تناول فاكهة الكرز خلال وجبات الطعام اليومية لا يعدل عمل الجهاز الهضمي فحسب، بل ويعمل على تنقية الدم. وذلك وفقا لما نشره موقع "لايف. رو".

وكشف الباحثون فائدة غير متوقعة للكرز، بأنه يعزز جهاز المناعة لدى الإنسان، ويلعب دورا كبيرا في دعم صحة الجسم.فبعد تحليل دم مجموعة من المتطوعين، تبين أن تناول 200 جرام يوميا من عصير الكرز الطازج يساعد على تنظيف الدم والسائل الليمفي "سائل شفاف يميل لونه إلى الصفرة يلعب دورا هاما في مناعة الجسم من السموم " .

ويساعد الكرز على تحسين الصحة العامة، ويعمل تناول عصر الكرز الطازج باستمرار على تعديل مستوى البكتيريا في الأمعاء الدقيقة ويحسن عملية التمثيل الغذائي.