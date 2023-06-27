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تغليف الأطعمة ومعالجة المياه.. تعرف على أبحاث الفائزة بجائزة الدولة التشجيعية

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 08:00 م
تغليف الأطعمة ومعالجة المياه.. تعرف على أبحاث الفائزة بجائزة الدولة التشجيعية جامعة القاهرة -أرشيفية
كتب محمد صبحى

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قالت الدكتورة هند عزت سلامة أستاذ مساعد بكلية العلوم جامعة القاهرة والفائزة بجائزة الدولة التشجيعية فى العلوم، إن الجائزة تمثل تشجيع للباحثين على الاستمرار فى البحث العلمى، وتمثل حافزا كبيرا للاستمرارية، وتعد جائزة مهمة من حيث الجانب المعنوى للعلماء، مشيرة إلى حرص الجامعة بداية من الدكتور محمد الخشت والدكتور أحمد الشريف على توفير الدعم اللازم للبحث العلمى من خلال إتاحة الأجهزة والمعامل واجراء التحاليل اللازمة لخدمة البحث العلمى.
 
وأضافت الدكتورة هند عزت سلامة فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن المسابقات والجوائز من جانب الدولة  تعكس تشجيع واهتمام من الرئيس السيسي، مؤكدة أن الدولة الفترة الأخيرة تكرم العلماء وأصبح هناك اهتمام بشباب الباحثين مما يشجعنا على الاستمرار فى البحث العلمى.
 
وأشارت أستاذة كلية العلوم بجامعة القاهرة ، إلى أن الأبحاث العلمية المقدمة منها كانت فى أكثر من مجال الأول يتعلق بتحضير مواد تساعد على حفظ وتغليف الأطعمة مما يزيد من فترة صلاحية المواد الغذائية التي من الوارد أن تفسد فى فترة قليلة وتمنحها الاستمرار أطول فترة ممكنة والحماية من البيكتيريا والميكروبات تصل لشهر بدل أن تفسد خلال أسبوع ، بالإضافة إلى بحث تنقية المياه ومعالجة عسر المياه للتخلص من الأملاح.

جامعة القاهرة

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البحث العلمى

جوائز الدولة



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