تعرف علي مشروع تدقيق الكتل العمرانية بأسوان فى 9 معلومات

أسوان- صلاح المسن

تتابع الحكومة، معدلات الإنجاز للمشروع القومى" التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة"، والمتضمن العمل على تحديث حدود الأحوزة العمرانية للقرى والتوابع على مستوى مراكز محافظة أسوان

"اليوم السابع" يستعرض تفاصيل مشروع تدقيق الكتل العمرانية بقري مركز كوم أمبو بأسوان

أولا: اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لوحات مشروع تدقيق الكتل العمرانية على مستوى مركز كوم أمبو.

ثانيا: إجمالى الكتل العمرانية، بمركز كوم امبو ( 115 ) كتلة عمرانية تشمل كافة المستويات الإدارية

ثالثا: اعتماد لوحات مشروع تدقيق الكتل العمرانية على مستوى مركز كوم أمبو جاء ضمن جهود المحافظة فى هذا الإتجاه.

رابعا: جاء ايضا وفقاً جهود اللجنة المشكلة برئاسة نائب المحافظ ، وعضوية رئيس إقليم جنوب الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ومدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة ، وكافة المعنيين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم امبو، وكذلك الجهات المعنية من مديرية الزراعة وحماية الأراضى.

خامسا: مركز كوم أمبو هو رابع مركز على مستوى المحافظة قد أنهى إجراءات تدقيق وتوقيع بيانات التقسيم الإدارى لكافة القرى والتوابع على مستوى المركز.

سادسا: جاء وفقاً لبيانات التقسيم الإدارى الذى تم إعتماده منذ أكثر من عام بقرار المحافظ رقم 222 لسنة 2021، ونشرها بالوقائع المصرية.

سابعا: محافظة أسوان المحافظة الأولى على مستوى الجمهورية فى تدقيق بيانات التقسيم الإدارى بكافة مستوياته ( مدينة – قرية - توابع ) وتعميم هذه البيانات على كافة الجهات المعنية.

ثامنا: توجيه إدارة التخطيط العمرانى بسرعة إرسال هذه اللوحات إلى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى للعمل بها.