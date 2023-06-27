تعرف على 14 موقعا للتنزه بكفر الشيخ خلال عيد الأضحى

كفر الشيخ- محمد سليمان

استعدت متنزهات محافظة كفر الشيخ لاستقبال الأهالي خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وتعددت المناطق التى يقصدها المعيدون سواء من قرى ومدن المحافظة أو القادمين من المحافظات، لقضاء إجازة عيد الأضحى، وأهمها مصيف بلطيم.

"اليوم السابع" ينشر أفضل الأماكن للراغبين فى التنزه، لقضاء أيام عيد الأضحى، وكيفية الوصول لها بكل مدن المحافظة.

1. حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، تقع بشارع الجامعة، وتضم عددا من المتنزهات، وفندق، ومطعم، والعديد من الألعاب للأطفال ومناطق خضراء، وللوصول لها من أى مكان بمدينة كفر الشيخ، يستقل الراغب للتنزه بها تاكسى أجره بـ10 جنيهات، أو عن طريق سرفيس خط "موقف كفر الشيخ سخا أ القرضا، أو من محطة كفر الشيخ خط "المحطة القرضا ب2 جنيه ونصف، وتذكرة الدخول 2 جنيه.

2. حديقة الحيوان، وهي داخل حديقة صنعاء، وتذكرة الدخول 5 جنيهات، والوصل لها نفس طريقة الوصول لحديقة صنعاء إما يستقل المتنزه تاكسى أجرة بـ10 جنيهات، أو يتجه للحديقة سيرا على الأقدام من دوران المحافظة "ميدان النصر".

3. المناطق الخضراء المنتشرة من دوران النصر بوسط مدينة كفر الشيخ مرورا بديوان عام المحافظة حتى حديقة صنعاء، وتلك المناطق يلجأ لها البسطاء والفقراء الذين لا يستطيعون تحمل رسم دخول الحدائق المتنزهات، وينصبون الخيم، كما تنتشر فى تلك المساحات الخضراء العديد من وسائل التسلية من المراجيح والألعاب المتعددة، بالإضافة للخيول ليمتطيها الأطفال .

4. يحتفل المواطنون بالعيد فى ميدان الملك عبد الله والواقع على رافد الطريق الدولي الواصل بين كمين 30 يونيو "القرضا سابقاً"، لموقف كفر الشيخ العمومى، يقع الميدان وسطهما ميدان كبير يتوسطه نسر، يتجه له الكثير للتنزه ليلا، كما يلجأ له العرسان للاحتفال بزفافهم والتقاط الصور التذكارية به، كما يزدحم بأهالى كفر الشيخ ليلا كمتنفس لهم، وأقيم ذلك الميدان نظراً لقوة العلاقة بين مصر والسعودية.

5. حديقة الأسرة والطفولة بمدينة دسوق، ويعد الوصول لها من أى مكان من خلال السرفيس الداخلى بـ"2 جنيه ونصف" وهى مجاورة لمجلس مدينة دسوق، وهي مطلة على نهر النيل، ومنها يتجه المتنزهون إلى المراسى للتنزه فى المراكب النيلية، وكذلك مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقى، وبينه بين حديقة الأسرة والطفولة الميدان الإبراهيمى، وهناك عدد من الحدائق الأخرى بدسوق منها حديقة أم القرى وحديقة 6 أكتوبر، حديقة الميدان الإبراهيمى، وحديقة الصفا، وحديقة النادى الرياضى، وحديقة نادى المعلمين، وحديقة الفردوس، وحديقة وادى النيل.

6. المراكب النيلية والعوامات وهى بـ3 مدن مطلة على نهر النيل "دسوق، فوه، مطوبس"، ويقضى المتنزهون رحلات نيلية فى فوه بطول كورنيش النيل، وحول جزيرة الذهب وسط نهر النيل حتى كوبرى فوه العلوى والعودة، كما يجد أصحاب مراكب الصيد بفوه فرصة لكسب الرزق من خلال استغلالها فى الرحلات النيلية وأكبر مستقليها من العائلات، أما المراكب النيلية الكبرى يستقلها الأفراد للتنزه سواء فى مدينة دسوق أو مدينة مطوبس.

7- حدائق ومتنزهات مطوبس وقناطر أدفينا المطلة على نهر النيل، وبها رحلات نيلية ومراكب صيد تستغل للتنزه وهى تقع على نهر النيل بين مطوبس وأدفينا التابعة لمحافظة البحيرة، ونادى مطوبس الرياضى المطل على نهر النيل، و التل الأثرى بالكوم الأحمر الأثرى، والحدائق بالقناطر الجانب الشرقى، وأهم المواقع للتنزه ليلاً كوبرى فوه العلوى الذى يربط بين فوه والمحمدية .

8- حديقة العائلات بفوه، وبها متنزهات وألعاب رياضية وترفيهية مطلة على نهر النيل، وتستغل لهواة صيد الأسماك والتذكرة بـ2 جنيه، والوصول لها من ميدان فوه وهى قريبة من مجلس مدينة فوه ومحكمة فوه.

9- مصيف بلطيم المطل على البحر المتوسط، بـه 6 شواطئ "الفنار، النرجس، الزهراء، السلام، الأمل، الفيروز"، ويتميز بالهدوء وجمال وسحر الطبيعة، وتقصده الأسر والعائلات من مختلف المستويات الاجتماعية على مستوى الجمهورية، ويقع المصيف على امتداد الطريق الساحلى الدولى، يفصل بينهما حوالي 800م، حيث يربط الطريق الدولي بين المصيف وباقى مدن الجمهورية المجاورة مثل "رشيد، الإسكندرية، جمصة، المنصورة، دمياط، بورسعيد، السويس"، وتوجد شبكة مواصلات تربط المصيف بهذه المدن، ويقع مصيف بلطيم أقصى شمال مركز البرلس، ويبعد عن مدينة بلطيم مسافة 5 كيلو مترات شمالاً، وعن مدينة كفر الشيخ 80 كم، وعن مدينة دسوق 105 كيلو مترات، يتميز المصيف بوجود كل وسائل الترفية من متنزهات وحدائق وكافتريات وتتوفر فيه كل السلع الغذائية به عدة أسواق، وتواجد أمنى، و100 منقذا منتشرة على الشواطئ، وأسعار العشش تتراوح ما بين 100 جنيه حتى 1000جنيه، حسب بُعد أو قرب العشة من البحر

10- كما توجد عدد من المتنزهات ونواد للتنزه منها استاد بيلا وحديقة السلام ببيلا، ونواد وحدائق قلين والحامول وحدائق مدينة الرياض، وحدائق مدينة سيدى سالم والمتنزهات ببلطيم، وكورنيش بحيرة البرلس، وشاطئ البرلس المطل على البحر المتوسط، والتنزه بشواطئ قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس.

11متحف كفر الشيخ ويقع بمدينة كفر الشيخ بجوار حديقة صنعاء، والوصول له من داخل محافظة كفر الشيخ بالتاكسي ب 10 جنيهات، أو السرفيس ب 2 جنيه ونصف، وأسعار التذاكر للزائر المصري والعربي 20 جنيه، والطالب مصري أو عربي ب 10 جنيهات، والزائر الأجنبي 80 جنيه، والطالب الاجنبي 40 جنيه، أما الأطفال أقل من 6 سنوات مجاني، و التصوير بالموبايل مجاني، والتصوير الفوتوغرافي 20 جنيه، وحامل الكاميرا 10جنيهات.

وتبلغ عدد القطع الاثرية الموجودة بالمتحف 1200 قطعة أثرية، المعروض منها 735 قطعة أثرية، ومن أهمها تمثال من العصر اليوناني الروماني يصور طفل في بحيرة، وتمثال للملك رمسيس الثاني مع المعبودة سخمت، بالإضافة إلى لوحة تقدمية للملك تحتمس الثالث، و 2 كتلة حجرية "عنصر معمارى"، ورأس لأحد ملوك الأسرة 30، وتمثال آخر لأحد الكهنة يرجع لعصر الأسرة 26، من منطقة تل الفراعين، كما يضم المتحف عملات فضية وذهبية لعصور متعددة ، إضافة للمعدات التي تستخدم في البناء، والمعدات والآلات الطبية التي تستخدم في العمليات الجراحية، وجاري عرض 60 قطعة أثرية جديدة بمناسبة قرب الاحتفال بالذكرى الثالثة لافتتاح المتحف.

12- مدينة فوه التى بها 365 مسجدا أثريا، وربع الخطايبة، وعدد من البوابات، ويوجد بمدينة فوه العديد من المنازل الأثرية ومعظمها يرجع إلى القرن 19، ومن هذه المنازل منزل القماح ومنزل البوابين ومنزل وقف الدوبى، ومن ضمن الآثار ربع الخطايبة، وكالة مأجور تقع خلف ربع الخطابية وهي الوكالة الثانية المتبقية فى الوجه البحرى بعد وكالة السلطان الغورى بالمحلة الكبرى.

13- الحديقة المركزية المجانية المجاورة لموقف كفر الشيخ الجديد، وتضم العديد من الخدمات بها، إضافة لملعب نجيلي خماسيـ، وهي حديقة عامة بدون مقابل، يتردد عليها عدد كبير من المواطنين.

14- المناطق الأثرية آثار مدينة فوه التى بها 365 مسجدا أثريا، وربع الخطايبة، وعدد من البوابات، ويوجد بمدينة فوه العديد من المنازل الأثرية ومعظمها يرجع إلى القرن 19، ومن هذه المنازل منزل القماح ومنزل البوابين ومنزل وقف الدوبى، ومن ضمن الآثار ربع الخطايبة، وكالة مأجور تقع خلف ربع الخطابية وهي الوكالة الثانية المتبقية فى الوجه البحرى بعد وكالة السلطان الغورى بالمحلة الكبرى.



استعداد مصيف بلطيم



الحديقة المركزية المجانية بكفر الشيخ



الرحلات التيلية



تعدد الالعاب بحديقة صنعاء



تعدد الالعاب بحديقة صنعاء_1



تعدد التماثيل به



جانب من المتحف



جانب من محتويات المتحف



حديقة الاسرة والطفولة المطلة عل نهر النيل



حديقة الحيوان بكفر الشيخ



حديقة الحيوان



حديقة صنعاء بكفر الشيخ



حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ



حديقة صنعاء



حديقة صنعاء_1



متحف كفر الشيخ يضم 1200 قطعة اثرية



مسجد ابو المكارم بفوه



مصيف بلطيم مقصد الالاف



مصيف بلطيم