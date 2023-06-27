تعرف على وحدات المرور الأكثر ترخيصا خلال مايو 2023

المركز الأول كأكثر ترخيصا للمركبات الزيرو- بين وحدات المرور على مستوى الجمهورية، حيث سجلت

ثم وحدة مرور حدائق الأهرام 401 مركبة، أما منفذ مرور ميناء السلوم 6256 م ركبة، م نفذ مرور نويبع 1642 مركبة، و منفذ مرور ارق ين 1294 مركبة، وسفاجا 1061 .

يذكر أن آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين، الأكثر ترخيصا للسيارات " الزيرو " خلال مارس 2023، وحصلت وحدة مرور القاهرة الجديدة على المركز الاول بين وحدات المرور على مستوى الجمهورية، حيث سجلت 788 مركبة ثم وحدة مرور مدينة نصر 670 مركبة.

وجاءت وحدة مرور فيصل بواقع ترخيص حوالى 582 مركبة، ثم وحدة مرور فيصل 477 مركبة سيارة ثم وحدة مرور 6 أكتوبر 480 مركبة أما منفذ مرور ميناء السلوم 8653 مركبة منفذ مرور نويبع 1719 مركبة ومنفذ مرور ارقين 1481 مركبة وسفاجا 1219.

وعن المركز الأول لوحدات المرور الأكثر ترخيصا للمركبات الزيرو خلال فبراير 2023 فكان من نصيب وحدة مرور القاهرة الجديدة، حيث سجلت 587 مركبة ثم وحدة مرور مدينة نصر 515 مركبة، ثم وحدة مرور حدائق الأهرام 481 مركبة، ثم وحدة مرور فيصل 477 مركبة، ثم وحدة مرور الحوامدية 391 مركبة، أما منفذ مرور ميناء السلوم 8217 مركبة، منفذ مرور نويبع 1353 مركبة، ومنفذ مرور ارفين 1136 مركبة.

وخلال شهر يناير 2023، فقد حصدت وحدة مرور القاهرة الجديدة المركز الأول من بين وحدات المرور على مستوى الجمهورية، حيث سجلت ترخيص حوالى 573 مركبة.

ثم جاءت فى المركز الثانى وحدة مرور مدينه نصر بترخيص حوالى 535 مركبة، ثم وحدة مرور فيصل 531 مركبة، ثم وحدة مرور الحوامدية 515 مركبة سيارة ثم وحدة 6 المنصورة 500 مركبة، أما منفذ مرور ميناء السلوم 8578 مركبة منفذ مرور ارفين 1123 مركبة ومنفذ مرور سفاجا 1060 مركبة.