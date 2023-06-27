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تعرف على موعد أداء صلاة عيد الأضحى وعدد ساحات الصلاة بالمنيا

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 12:30 م
تعرف على موعد أداء صلاة عيد الأضحى وعدد ساحات الصلاة بالمنيا ساحات صلاة العيد
المنيا - حسن عبد الغفار

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أعلن اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا تخصيص 202 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى المحافظة، بواقع 17 ساحة بمركز العدوة، و بنى مزار 33 ساحة، ومطاى 10 ساحات، وسمالوط 13 ساحة، ومغاغة 17 ساحة، وفى المنيا 47 ساحة، وأبوقرقاص 36 ساحة، وملوى 19، وديرمواس 10 ساحات، مشددا على القيام بتكثيف حملات النظافة وتعقيم المساجد على مستوى المحافظة استعدادا لاستقبال جموع المصلين.

من جانبه، أكد الدكتور حسانين عبد الحكم وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، جاهزية المديرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أن موعد أداء صلاة العيد بالمحافظة سيكون في تمام الساعة 6:28 صباحًا، وأنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لاختيار الأئمة لتعيين إمام أساسى لكل ساحة وآخر احتياطي من أفضل الأئمة والخطباء لإلقاء خطبة العيد
 
 
 
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