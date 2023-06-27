تعرف على مواقع المجازر ونقاط الذبح بمحافظة كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة وبمديرية الطب البيطرى لاستقبال الاضاحي، وتقديم كافة الخدمات البيطرية من إجراء الكشف على الأضاحي قبل وبعد الذبح، إضافة للتوصيل مجانا بسيارات المجازر، وجرى تحديد 16 مجزراُ ونقاط الذبح بمدن ومراكز وقرى محافظة كفر الشيخ، لاستقبال الأضاحي، بإشراف الدكتور محمد بشار، عام الطب البيطري بالمحافظة.

وتقدم كافة الخدمات للمواطنين مجاناً بداية من استقبال الأضاحي وإجراء الكشف البيطري عليها ظاهراً لضمان سلامتها ،وخلوها من العيوب ،إضاقة للشروط الشرعية للأضحية، وتوفير سيارات لنقل الأضاحي مجهزة لحفظ اللحوم ، إضافة توفير المياه من خلال أحواض تضخ بها المياه دون وجود خزانات.

ويشهد 16 مجزراً ونقاط ذبح بمدن محافظة كفر الشيخ ، وعدد من القرى الأم، أعمال تطهير وتعقيم، استعداداً لاستقبال الأضاحي خلال أيام العيد للمواطنين مجاناً، بتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وقال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، تشهد المجازر ونقاط الذبح بمدن كفر الشيخ وبعض القرى الأم، أعمال تطهير وتعقيم، وتم الاستعانة بشركات خاصة متخصصة في أعمال التطهير والتعقيم وغسيل الأرضيات، استعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكد محمد بشار، مدير عام الطب البيطرى لـ"اليوم السابع"، نحرص كل الحرص بالمجازر على النظافة والتعقيم والتطهير الدوري، ويرد للمجزر العديد من أبناء المحافظات المجاورة، نظرا لنظافة المجزر، ويتم إجراء الكشف الظاهري على الأضحية والماشية، إضافة إلى ذبحها مجانا والكشف البيطري بعد الذبح لضمان سلامة كل أجزاء الأضحية أو الذبيحة سواء اللحم أو الكبدة أو الفيشة وغيرها من أجزاء البقرة أو الجاموس أو الضأن.

أماكن المجازر الـ8 ونقاط الذبح الـ8

توجد المجازر بالمدن وهي،8 مجازر، بمدينة كفر الشيخ بطريق سخا كفر الشيخ، ومدينة سيدي سالم، ومدينة برج البرلس، ومدينة الحامول، مدينة الرياض، ومدينة فوه، ومدينة مطوبس، مدينة قلين بالمساكن الشعبية.

أما نقاط الذبح ال8 بالقرى، وتتوفر فيها كل ما يتم توفيره بالمجازر، بقرية شباس عمير، التابعة لمركز قلين ، ومحلة أبو علي، وسنهور المدينة، و شباس الشهداء، بمركز دسوق، وبقرية الجزيرة الخضراء، التابعة لمركز مطوبس، وقرية الكوم الطويل، وقرية الجرايدة، التابعتين لمركز بيلا، وقرية أبو سكين التابعة لمركز الحامول.