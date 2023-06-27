تعرف على الصناعات التحويلية والاستخراجية الأكثر ارتفاعا فى أبريل الماضى

كتب مدحت عادل

أعلن الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصاء البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر ابريل الماضى.

وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء تطور الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً وجاءت وفقا لما يلي :

• بلغ الرقم القيـاسي لصناعة الفلزات القاعدية 77.67 خلال شهر ابريل الماضى مقارنة بشهر مارس 2023 حيث بلغ 58.85 بنسبة ارتفاع قدرهـا 31.98٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

. بلغ الرقم القياسي لصـناعة معدات النقل 128.60 خلال شهر أبريل الماضي مقـارنة بشهر مارس 2023 حيـث بـلغ 118.95 بنسبة ارتفـاع قـدرها 8.11٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً:

• بلغ الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 103.61 خلال شهــر أبريل الماضي مقــارنة بشهر مـــارس 2023 حيث بلغ 130.27 بنسبـة انخـفـاض قدرها 25.73٪ وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية للمنتج.

• بلغ الرقم القيـاسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 92.50 خلال شهر ابريل 2023 مقارنة بشهر مـارس 2023 حيث بلغ 116.59 بنسبـة انخفاض قدرها 20.66٪ وذلك بسبب توافر مخازين من المنتج.

وإجمالا بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 99.33 خلال شهر ابريـــل الماضى (أولي) مقابل 108.49 خلال شهر مـــارس 2023 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 8.44٪.