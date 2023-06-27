تعرف على أماكن الشراء والأسواق فى محافظة بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

تتميز محافظة بورسعيد بوجود العديد من أماكن الشراء والأسواق التى يوجد فيها أهم السلع والبضائع المختلفة، ويقدم "اليوم السابع" بهذه الأماكن وهى:

شارع النهضة والجمهورية

يضم أهم محلات الشراء التى يوجد بها مختلف السلع والمنتجات الراقية وأهم الماركات العالمية، بالإضافة إلى البضائع الشرقية والمشغولات المصرية اليدوية.

شارع التجارى والثلاثيني:

يقع فى وسط المدينة ويمتاز بكثرة السلع المعروضة به، بالإضافة إلى تنوعها المناسب لكل الأذواق وبأسعار مناسبة.

المركز التجارى ومحلات النورس ومرحبا :

يقع على مقربة من قاعدة تمثال ديليسبس وامتداد الكورنيش فى أجمل الأماكن السياحية ببورسعيد، وتضم العديد من المتاجر الأنيقة المتنوعة التى تعرض مختلف السلع لأشهر الماركات العالمية وأحدثها، وتتميز بمستواها الراقى، بالإضافة إلى وجود العديد من المطاعم والكافيتريات الملحقه بها.

مول الفرما التجاري:

يقع بالمنطقة التجارية بأرقى أحياء المدينة، وتم تطويره من جراج إلى مول تجارى، ويضم محلات ذات أنشطة متنوعة من

ملابس جاهزة -مفروشات- أدوات منزلية- اكسسوارات-مطاعم- كافيتريات العنوان: شارع محمد على ومصطفى كامل فى (حى الشرق).

سوق البازار القديم:

يعد سوق بازار بورسعيد أحد أهم معالمها التراثية، وأحد رموزها فى نهاية القرن التاسع عشر، وأضفى طرازه الأوروبي

عليه طابعا جذابا، وينقسم سوق البازار إلى ركنين، أولهم «بازار عباس»، والذى يعود لعام 1891، وينسب اسمه للخديوى عباس

حلمى باشا أما ركنه الثانى، وهو «سوق البلدية»، تضافرت به رائحتى الأسماك والخضروات، يملأه ضوء الشمس، المتسلل

من بين شقوق السقف العتيق.

ويقع سوق البازار فى حى الشرق، وهى حى السياح فى المدينة قديما، وبموجب قانون الآثار ما يمر على تشييده 100 عام ولازال بحال جيد يصبح آثرياً وهو ما ينطبق على سوق البازار.

سوق السمك الجديد

هو عبارة عن محلات لبيع الأسماك وأنشطة مختلفة جملة وقطاعى من عطارة وعصائر وأفران فى 5 فبراير 2019 ويقع فى شارع الصباح والقنال الداخلى "حى العرب".

بازار بورسعيد الجديد

يشمل سوق البازار الجديد هى المحلات الخارجية ما بين بنوك ومحلات تجارية، والمحلات الداخلية عبارة عن "خضروات وفاكهة، دواجن، لحوم مجمدة، عطارة، منتجات ألبان، محمصة، سوبر ماركت"، وتم الافتتاح فى أول مايو 2020، ويقع فى شارع النصر والقتال الداخلى.



زحام الأهالي في سوق بورسعيد



زحام في السوق



سوق البازار



محلات بيع الأسماك في بورسعيد



مول الفرما



