تحرير 45 مخالفة تموينية في حملة رقابية على الأسواق بالإسماعيلية

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والجزارة والمحال التجارية للتأكد من سلامة وجودة وصلاحية المنتجات الغذائية المعروضة بالأسواق حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك وموسم الأضاحي.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري وجهاز حماية المستهلك، بتنفيذ عدة حملات لضبط ومراقبة الأسواق والمحال التجارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية تقدر بـ 35 كيلو جرام من مجزئات الدجاج، بالإضافة إلى 6 كيلو جرامات من الكبدة بدون علامات أو بيانات وذلك بأحدى محال بيع الدواجن، إلى جانب ضبط 10 كيلو جرام من اللحوم البلدية المجمدة غير مطابقة للمواصفات القياسية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، علاوة على ضبط كمية تقدر بربع طن من الدقيق البلدي المدعم تم إعادة تدويره بهدف الغش والتدليس بأحد المخابز السياحية.

كما تم تحرير 45 مخالفات تموينية منها محاضر لعدد من المحال لإدارتها بدون ترخيص، وعرض لحوم مكشوفة بدون غطاء، عدم الإعلان، عدم حمل شهادة صحية، وعدم نظافة المحل.

ووجه "بشارة" بضرورة استمرار الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية بكافة أرجاء المحافظة.